Джикия оценил зимние усиления «Локомотива»

Один из лидеров защиты московского «Спартака» Георгий Джикия оценил усиления в стане соперника «красно-белых» - московском «Локомотиве». Уже послезавтра московские команды сойдутся друг с другом в дерби в рамках четвертьфинальной серии Кубка России.

«Конечно, за новостями следил. Все время смотришь новости. «Локомотив» усилился в трансферное окно, новый тренерский штаб у них. Как всегда, нас ожидает очень хорошая игра», - сказал Джикия пресс-службе «красно-белых».

Напомним, что зимой «Локо» усилили несколько новичков – это и молодые Сергей Пиняев и Максим Глушенков, и голкипер Илья Лантратов, аргентинский защитник Херман Конти и опытные бывшие зенитовцы – Игорь Смольников и Артём Дзюба.