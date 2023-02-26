Литвинов высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался в преддверии ответного четвертьфинального матча Фонбет Кубка России с «Локомотивом».

«Конечно, было приятно начать с победы в первой игре, учитывая, что в Кубке теперь две игры: на выезде и дома. Думаю, это может сыграть свою роль. Будем стараться играть во втором матче также на победу и пройти дальше», — приводит слова Литвинова Sport24.

В текущем сезоне Литвинов принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

В первом поединке «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Ответная встреча между командами состоится 17 февраля, начало — в 20:00 по мск.