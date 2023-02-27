Джикия: «Локо» наиграл на два гола, рад за Миранчука, молодец»

Лидер «Спартака» Георгий Джикия оценил игру в сегодняшнем дерби в исполнении его оппонента – Антона Миранчука. Полузащитник дважды поразил ворота хозяев арены.

«Группа атаки «Локомотива» — это игроки сборной России. Качественные футболисты — одни из лучших игроков страны. На два гола «Локомотив» наиграл. Миранчук молодец, что забил. Лично очень рад за него, потому что мы с ним в хороших отношениях», - цитирует Джикию «Чемпионат».

Напомним, поединок «красно-белых» и «железнодорожников» завершился уверенной победой «Спартака» - 4:2. Голами в составе «красно-белых» отметились Михаил Игнатов, Роман Зобнин, Кристофер Мартинс и Квинси Промес, реализовавший 11-метровый удар.