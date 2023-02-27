Быстров: «Жаль, началось нытьё как обычно, мол, судья ошибся где-то»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров доволен тем, что увидел в ответном кубковом матче «красно-белых» против «Локомотива». Команда Гильермо Абаскаля победила со счетом 4:2. При этом у болельщиков и экспертов возникли вопросы по ряду спорных моментов, которые арбитр трактовал в пользу спартаковцев.

- Жаль, началось нытьё как обычно, мол, судья ошибся где-то, что-то недосмотрел. На мой взгляд, судьи сегодня отработали максимально чётко и справедливо. - отметил экс-футболист в социальной сети «Телеграм».

Также Быстров заявил, что поединок получился ярким и богатым на интересные события, а результат он считает абсолютно заслуженным.

Напомним, что «Спартак» прошел дальше, победив с общим счетом 5:2.