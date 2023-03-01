Кечинов: «Промес - молодец, быстро набирает форму, прямо по ходу матчей»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов отметил полузащитника «красно-белых» Квинси Промеса, который попал в стартовый состав команды на ответный кубковый матч с «Локомотивом» (4:2).

- Он молодец, быстро набирает форму. Прямо по ходу матчей. Еще пара игр — и мы увидим стопроцентного Промеса, - приводит слова Кечинова «Плеймейкер».

Ветеран «Спартака» также выделил характер голландца, который снова захотел пробить пенальти после нереализованной попытки. При этом одноклубники хотели отобрать мяч у Промеса, но тот все же вызвался нанести удар с 11-метровой отметки и забил.

Напомним, что Квинси Промес пропустил сборы команды и самостоятельно готовился к возобновлению сезона.