Мостовой: «11 россиян в старте «Спратака» - совпадение»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал вчерашнее решение Гильермо Абаскаля выставить на матч против «Локомотива» в Кубке России 11 игроков с российским гражданством.

«Это совпадение, Промес не был на сборах, поэтому вышел с замены, Мартинс и Мозес часто лечатся, Николсон не играет. «Краснодар» на матч с ЦСКА вышел только с тремя россиянами в основе, хотя Галицкий всю жизнь кричал, что должно быть 11 воспитанников», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

«Спартаку», напомним, вчера удалось увезти победу из Черкизово, однако не без доли везения. Матч завершился со счётом 1:0, ответная игра ждёт нас 27 февраля на «Открытие Арене».