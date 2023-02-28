Тарханов — о Дзюбе: «Он зависимый игрок, нужно снабжать его мячами»

Российский тренер Александр Тарханов оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матчах Кубка России против «Спартака».

«Дзюба во второй встрече сыграл хуже, чем во втором тайме первого матча. Но он игрок зависимый, нужно снабжать его мячами. Артёму необходимо время, чтобы набрать форму. На нем сказывается длительное отсутствие игровой практики», — цитирует Тарханова Vprognoze.

Специалист отметил, что другой новичок «железнодорожников» Игорь Смольников показал неплохую игру, несмотря на привоз пенальти в конце встречи.

Напомним, в первом матче 1/4 финала «Спартак» одолел «Локомотив» со счетом 1:0, а во втором — 4:2. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «железнодорожники» отправились в плей-офф Пути регионов.