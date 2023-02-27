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Кубок России

Пятницкий: Если Дзюба сказал, что забьёт «Спартаку», надо к этому прислушаться эксклюзив

27 Февраля 2023 • 13:31 Комментировать (1)
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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Через 5 ч. 10 мин.

Ветеран «Спартака» Андрей Пятницкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на ответный матч Кубка России с «Локомотивом».

- Счет в противостоянии скользкий. Стоит ли ожидать сюрпризы в этой паре?

- Сюрпризов не жду. Первый тайм пройдет спокойно, при умеренной игре. «Спартак» счет устраивает, а «Локомотиву» не нужно рисковать, поэтому он не будет торопиться. В запасе есть второй тайм. Так что жду, что в начале матча будет мало опасных моментов. Если не случится гол со стандарта. Тогда игра перевернется в ту или иную сторону. Если забьет «Спартак», игра обострится, потому что гостям будет некуда деваться. Какая разница проиграть 0:3 или 0:2. Поэтому они побегут вперед. «Спартак» сейчас неплохо играет в быстрых атаках, кода есть пространство. Команда Абаскаля хорошо открывается, поэтому мы увидим много голевых моментов. Но в целом, я думаю, что «Спартак» решил задачу.

- Дзюба пообещал после матча забить в ответной игре. Ждете от него голов?

- Когда он так говорит, то большая масса аналитиков и болельщиков прислушиваются к нему. Но в тренерском штабе «Спартака» понимают, что надо исключить угловые, где Дзюба опасен, а также невынужденные штрафные. В обыгрыше трудно представить, что он забьет, а со стандарта это вполне возможно.

- В первом матче Дзюба имел два момента, но забить не смог. Это его мотивирует дополнительно?

- Не знаю, какая у него мотивация. У него уже столько титулов. Все зависит от него, как он подготовит себя к матчу.

- В первой встрече мотивация была высокая.

- Правильно, потому что раздражитель хороший. Плюс это новый клуб, новые партнеры и тренер, поэтому надо закрепляться в основном составе. Сейчас стартует весенняя часть чемпионата, и Дзюба наверняка не хочет сидеть на лавке. Есть игра, в которой можно доказать свои притязания на основу и то, что он по-прежнему способен забивать и создавать для партнеров голевые ситуации.

- Первый матч Дзюба провел полностью. Сегодня тоже выйдет на всю игру?

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- Он в хорошем возрасте для футболиста, занимался на тренажерах и готовил себя к сезону. Все это он знает. Артём выдержал два тайма, что говорит о том, что это большой профессионал.

- Сегодня ждете в стартовом составе «Спартака» легионеров?

- Возможно. Но мне кажется, выйдет тот же состав. Хотя умение играть по счету приходит с опытом. Поэтому возможно, в составе и появятся опытные ребята, которые знают, как вести игру при таком счете, как успокоить игру. Они постараются навязать вязкую игру в центре поля и не давать возможности «Локомотиву» приближаться к воротам. Поэтому не исключаю, что появятся опытные игроки.

- Промес выйдет?

- Мы наблюдаем в который раз, что он находится не в тех кондициях, которые хотелось бы тренерскому штабу. Наверное, он сделает выводы. Хотя, может быть, это его натура.

- Первый матч получился не богатым на голы. Сегодня их будет больше?

- Игра будет осторожная со стороны соперников. Как она развернется, пока непонятно. Может быть, никто не забьет. А если забьет, то игра обострится. Интересно, что может показать «Локомотив» при таком счете.

- В случае ничьей будет серия пенальти. У кого будет больше шансов?

- Шансы будут равны, потому что в обеих командах много молодежи и не каждому приходилось бить пенальти. Конечно, есть и штатные пенальтисты. Но ноги у ребят уже будут подсевшие, плюс волнение. Поэтому тут уж у кого дрогнут ноги.

- У «Спартака» не будет главных голеадоров – Соболева и Николссона. Это снижает шансы?

- Там такая скамейка запасных, что есть возможность извернуться и заменить их другим способом.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Андрей Пятницкий
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