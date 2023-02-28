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Кубок России

Даниил Денисов: «Поле на «Открытие Арене» позволяло комфортно играть в пас»

28 Февраля 2023 • 17:13 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался после выхода команды в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.

«Как же классно вкатиться в сезон победным дуплетом, да еще и в дерби. Тем более, что вчера вечером было теплее, чем в Черкизово 22-го, а еще поле на «Открытии» позволяло комфортно играть в пас», — написал Денисов в своем телеграм-канале.

Футболист признался, что его неточный пас немного испортил концовку матча, Павел Мелёшин открылся за спину, а передача была в недодачу, просто друг друга не поняли.  

«Спартак» по сумме двух матчей прошел «Локомотив» (1:0, 4:2) в 1/4 финала Кубка России и вышел в полуфинал турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Даниил Денисов
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