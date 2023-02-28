Даниил Денисов: «Поле на «Открытие Арене» позволяло комфортно играть в пас»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался после выхода команды в полуфинал Кубка России Пути РПЛ.

«Как же классно вкатиться в сезон победным дуплетом, да еще и в дерби. Тем более, что вчера вечером было теплее, чем в Черкизово 22-го, а еще поле на «Открытии» позволяло комфортно играть в пас», — написал Денисов в своем телеграм-канале.

Футболист признался, что его неточный пас немного испортил концовку матча, Павел Мелёшин открылся за спину, а передача была в недодачу, просто друг друга не поняли.

«Спартак» по сумме двух матчей прошел «Локомотив» (1:0, 4:2) в 1/4 финала Кубка России и вышел в полуфинал турнира.