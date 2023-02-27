Гилерме – о вратарях «Локомотива»: «У нас открытая конкуренция»

Опытный страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил конкуренцию на вратарской позиции своего клуба. Напомним, что с зимы 2023 года в основе «железнодорожников» теперь три вратаря – команду пополнил опытный Илья Лантратов, известный по выступлениям за подмосковные «Химки».

«У нас открытая конкуренция. Еще есть Худяков, надеюсь, что и сам скоро вернусь. Хорошо для команды, когда есть три топ‑вратаря», - цитирует Гилерме «Матч ТВ».

В эти минуты, напомним, «Локомотив» бьётся со «Спартаком» в ответном матче в рамках четвертьфинала Кубка России. Пока счёт равный – 1:1, трансляцию проводит портал Liveresult.ru.