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Гилерме – о вратарях «Локомотива»: «У нас открытая конкуренция»

27 Февраля 2023 • 21:17 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Опытный страж ворот московского «Локомотива» Маринато Гилерме оценил конкуренцию на вратарской позиции своего клуба. Напомним, что с зимы 2023 года в основе «железнодорожников» теперь три вратаря – команду пополнил опытный Илья Лантратов, известный по выступлениям за подмосковные «Химки».

«У нас открытая конкуренция. Еще есть Худяков, надеюсь, что и сам скоро вернусь. Хорошо для команды, когда есть три топ‑вратаря», - цитирует Гилерме «Матч ТВ».

В эти минуты, напомним, «Локомотив» бьётся со «Спартаком» в ответном матче в рамках четвертьфинала Кубка России. Пока счёт равный – 1:1, трансляцию проводит портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гилерме Илья Лантратов Даниил Худяков
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