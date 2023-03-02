ЭСК: второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом» засчитан неверно

Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии РФС, на котором было рассмотрено судейство главного арбитра Сергея Иванова в ответном матче ¼ финала Кубка России между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив».

Согласно анализу ЭСК, рефери ошибочно засчитал второй гол «красно-белых» в ворота «железнодорожников», который забил полузащитник Роман Зобнин на 56-й минуте встречи.

По мнению экспертов, в атакующей фазе Михаил Игнатов совершил фол в единоборстве с Наиром Тикнизяном. В этом эпизоде судью следовало зафиксировал нарушение правил и назначить штрафной в пользу «Локо».

Напомним, что дерби завершилось победой «Спартака» со счетом 4:2.