Бушманов: «Спартак» доверяет молодым футболистам, это приятно»

В России прошли ответные матчи четвертьфинала кубка страны, «Ростов» в ответном поединке с «Уралом» уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов рад тому, что наставник «Спартака», испанский специалист Гильермо Абаскаль, оказывает доверие молодым игрокам команды и дает им попрактиковаться на поле даже в ответственных матчах.

- Конечно, сейчас очень приятно видеть, что «Спартак» доверяет молодым футболистам. Самое главное, что ребята свои играют, не только воспитанники, но и остальные российские футболисты. Это приятно видеть, - цитирует слова бывшего «спартаковца» издание «РБ Спорт».