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Кубок России

Бушманов: «Спартак» доверяет молодым футболистам, это приятно»

28 Февраля 2023 • 01:27 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

В России прошли ответные матчи четвертьфинала кубка страны, «Ростов» в ответном поединке с «Уралом» уступил со счетом 1:2 и покинул турнир. Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов рад тому, что наставник «Спартака», испанский специалист Гильермо Абаскаль, оказывает доверие молодым игрокам команды и дает им попрактиковаться на поле даже в ответственных матчах.

- Конечно, сейчас очень приятно видеть, что «Спартак» доверяет молодым футболистам. Самое главное, что ребята свои играют, не только воспитанники, но и остальные российские футболисты. Это приятно видеть, - цитирует слова бывшего «спартаковца» издание «РБ Спорт». 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Евгений Бушманов
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