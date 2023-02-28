Губерниев: «Весёлый футбол»

В ответном четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» снова обыграл «Локомотив», на сей раз счетом 4:2. Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о прошедшей игре, он назвал показанный футбол с шестью забитыми мячами «весёлым», похвалив обе команды за продемонстрированный задор.

- Отличный футбол! «Спартак» против «Локомотива». Весёлый, дурной чуть, ну и такой родной, как во дворе. Те, кто похуже играют, те в защите…. Те, кто получше — забивать, - цитирует слова Губерниева его телеграм-канал.

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем трофея.