Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в кубковом противостоянии с «Локомотивом» (4:2).

«Счет не по игре. Все упирается в то, что мы увидели в конце. Судья, на мой взгляд, начудил, хотя его и оправдывают. Но на результат это не особо повлияло. На результат повлиял эпизод с Тикнизяном при счёте 1:1. Он мог там сделать все, что угодно. Но он решил упасть и просил штрафной. По-футбольному там ничего не было. Но он может сказать, что на него положили руки. Но там Тикнизян начудил. После этого я уже понял, что «Локомотив» не сможет отыграться.

А в конце, конечно, эти пенальти... При счёте 3:2 перебивать пенальти столько раз. Опять же очень часто говорят о том, что пенальти не ставится, когда мяч попадает в опорную руку. Концовка просто смешная была. Промес должен себя по голове бить, когда Лантратову ударил парашютом прямо в руки. А то, что вратарь вышел: Промес сделал паузу, а это тоже нельзя. Арбитр начудил», - сказал Мостовой.