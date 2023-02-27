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Александр Мостовой: «Судья начудил в матче «Спартака» и «Локомотива», хотя его и оправдывают» эксклюзив

27 Февраля 2023 • 23:51 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» в кубковом противостоянии с «Локомотивом» (4:2).

«Счет не по игре. Все упирается в то, что мы увидели в конце. Судья, на мой взгляд, начудил, хотя его и оправдывают. Но на результат это не особо повлияло. На результат повлиял эпизод с Тикнизяном при счёте 1:1. Он мог там сделать все, что угодно. Но он решил упасть и просил штрафной. По-футбольному там ничего не было. Но он может сказать, что на него положили руки. Но там Тикнизян начудил. После этого я уже понял, что «Локомотив» не сможет отыграться.

А в конце, конечно, эти пенальти... При счёте 3:2 перебивать пенальти столько раз. Опять же очень часто говорят о том, что пенальти не ставится, когда мяч попадает в опорную руку. Концовка просто смешная была. Промес должен себя по голове бить, когда Лантратову ударил парашютом прямо в руки. А то, что вратарь вышел: Промес сделал паузу, а это тоже нельзя. Арбитр начудил», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Мостовой
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