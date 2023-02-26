Максименко: «Никто меня кубковым вратарём не объявлял, но время рассудило именно так»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о своей роли в стане «красно-белых».

«Прямым текстом никто меня кубковым вратарем не объявлял, но время рассудило именно так. Понятно, что сейчас ситуация такая. Поэтому стараюсь с максимальной пользой для команды играть отведенное мне время», — цитирует Максименко пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне 24-летний вратарь принял участие в двух матчах РПЛ и семи матчах Фонбет Кубка России, в которых пропустил шесть голов и пять раз сохранил свои ворота «сухими».

Завтра, 27 февраля, «Спартак» проведет ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива», начало встречи — в 20:00 по мск. Напомним, в первой игре сильнее оказалась команда Гильермо Абаскаля 1:0.