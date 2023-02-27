Игорь Федотов: «Вопросов по двум пенальти в ворота «Локо» нет»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение 11-метровых ударов в ворота «железнодорожников» в сегодняшнем кубковом дерби «Спартака» и «Локомотива» (4:2).

«По двум пенальти в добавленное время у меня вопросов нет. В первом случае игрок «Локо» чисто и уверенно сбил соперника. По второму: сначала рука в упоре, а потом стелется и увеличивает площадь тела. По перебитию вопросов тоже нет, Лантратов вышел раньше с линии ворот», - заключил Федотов для «Чемпионата», добавив, что это были лёгкие эпизоды для разбора.

Однако ранее знаменитый арбитр не согласился с засчитанным голом в ворота «Локомотива» на 56-й минуте матча. Момент борьбы Михаила Игнатова и Наира Тикнизяна вызвал много вопросов у других экспертов и журналистов.