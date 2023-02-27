Конов: «А сколько опасений за судейство было, тащат «Спартак»

Российский журналист и спортивный комментатор Василий Конов раскритиковал работу арбитра Сергея Иванова в матче против «Локомотива» в Кубке России.

«А сколько опасений перед матчем по судейству было, а вот получите, тащат-то «Спартак» как раз», - написал Конов у себя в Telegram-канале.

Ранее о судействе в матче высказался коллега Конова по цеху – Иван Карпов.

Матч «Спартака» и «Локомотива» в четвертьфинале Кубка Росии в эти минуты проходит в Москве, счёт на табло – 3:2.

Второй гол в исполнении «Спартака» вызвал нарекания к работе арбитра Сергея Иванова. Так, российский рефери Игорь Федотов написал, что гол «красно-белых» должен был быть не засчитан.