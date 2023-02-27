​Абаскаль ответил на вопрос о позиции Промеса в игре с «Локомотивом»

В понедельник «Спартак» проведёт ответный матч против «Локомотива» в рамках четвертьфинал Кубка России. Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о позиции Куинси Промеса – нидерландец будет действовать на острие атаки.

«У Куинси есть свобода, которая есть также у и Игнатова, и у Зиньковского. Они могут передвигаться, они должны чувствовать себя хорошо, чтобы удивлять, создавать креатив и опасность у ворот соперника», - сказал Абаскаль, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

В первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0 благодаря голу Данила Пруцева.

Матч «Спартак» - «Локомотив» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.