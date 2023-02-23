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Андрей Коновалов: «Видно, что Промес ещё не готов»

23 Февраля 2023 • 20:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
27.02 20:00

Бывший спартаковец Андрей Коновалов порассуждал о физическом состоянии Куинси Промеса. Нидерландец, напомним, вчера вышел на поле в кубковом матче против «Локомотива» на замену на последнюю треть игры, а все три сбора своего клуба зимой он пропустил по личным причинам.

«На мой взгляд, очень видно, что Промес пока играть в основе не готов. Тренер видит это и поэтому он не вышел в старте вчера. Очень сложно заменить тренировки в коллективе и матчи на сборах самостоятельными тренировками, как бы ты ни тренировался», - цитирует Коновалова «Матч ТВ».

Ранее стало известно как Промес тренировался отдельно от команды в Москве и как связывался с тренерским штабом.

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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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