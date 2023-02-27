Абаскаль: «Локомотив» хорошо усилился»

В ответном четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» снова обыграл «Локомотив», на сей раз счетом 4:2. Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль похвалил соперника, который, напомним, является рекордсменом России по количеству побед в Кубке страны - целых девять побед, в последний раз - в 2021 году

- Всё довольно просто. Мы с «Локомотивом» играли уже четвёртый раз в этом сезоне. Это сильная команда, с мощной историей. Эта команда знает, как побеждать. К тому же они приобрели важных футболистов, сделали хорошее усиление, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».