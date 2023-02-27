​Абаскаль оценил формат Кубка России

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о формате Кубка России в нынешнем сезоне.

«Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф. Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира», - высказался Абаскаль, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что нынешний формат Кубка России рассчитан на увеличение числа матчей. Турнир делится на две сетки – путь РПЛ и путь регионов.

В понедельник «Спартак» проведёт ответный матч Кубка России против «Локомотива». Игра на «Открытие Арене» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате. В первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.