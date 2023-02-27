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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Пруцев — абсолютный талант, он станет ещё лучше»

27 Февраля 2023 • 14:52 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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Через 4 ч. 57 мин.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника «красно-белых» Данила Пруцева.

«Пруцев – отличный игрок, абсолютный талант. Рад, что у него всё хорошо складывается в «Спартаке». Уверен, он станет ещё лучше», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Пруцев провёл за «Спартак» 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 27 февраля, против «Локомотива» в рамках ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 20:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Данил Пруцев Франко Камоцци
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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