Камоцци: «Пруцев — абсолютный талант, он станет ещё лучше»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре полузащитника «красно-белых» Данила Пруцева.

«Пруцев – отличный игрок, абсолютный талант. Рад, что у него всё хорошо складывается в «Спартаке». Уверен, он станет ещё лучше», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Пруцев провёл за «Спартак» 23 матча, забил два гола и отдал три результативные передачи. Свой следующий матч «красно-белые» проведут сегодня, 27 февраля, против «Локомотива» в рамках ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 20:00 по московскому времени.