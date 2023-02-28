Бородюк — о спорном голе «Спартака»: Игнатов нарушал правила на Тикнизяне

Российский тренер Александр Бородюк высказался о голе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина в ворота «Локомотива».

«Второй мяч «Спартака», забитый Зобниным, можно назвать спорным. На мой взгляд, там все же был отбор с нарушением на Тикнизяне со стороны Игнатова, который отталкивал соперника руками. Пожалуй, это ключевой момент игры», — цитирует Бородюка «Матч ТВ».

Эксперт считает, что «Локомотив» может подать жалобу на работу судей, но игра уже завершилась и ничего не изменится.

В ответном матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» одержал победу над «железнодорожниками» со счетом 4:2, первая игра завершилась также победой «красно-белых» (1:0).