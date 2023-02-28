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Кубок России

Смородская — о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Судья напортачил во многих эпизодах»

28 Февраля 2023 • 17:49 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о судействе в ответном матче между «железнодорожниками» и «Спартаком».

«Я посмотрела повторы моментов вчерашнего матча. Мне кажется, что судья Сергей Иванов напортачил во многих эпизодах матча. Ну очень много напортачил!» — заявила Смородская Sport24.

«Спартак» в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Кубка России одолел «Локомотив» (1:0, 4:2) и вышел в полуфинал Пути РПЛ. Команда Михаила Галактионова отправилась в плей-офф Пути регионов.

В предстоящем матче «красно-белые» сыграют в РПЛ с «Уралом» (4 марта), а «Локомотив» — с «Ростовом» (4 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сергей Иванов Ольга Смородская
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