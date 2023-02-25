​Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча «Спартака» и «Локомотива»

В понедельник вечером ответный четвертьфинальный матч Фонбет Кубка России проведут «Спартак» и «Локомотив». В первой игре минимальную победу 1:0 на поле соперника отпраздновали «красно-белые». Их бывший игрок Александр Мостовой поделился своими ожиданиями от второго этапа противостояния.

По словам Мостового, ему не очень верится в то, что «Локомотив» сможет перевернуть ход этой дуэли. При этом Мостовой считает, что многое может решить первый гол.

«Как мне кажется, игра будет похожа на первую встречу - туда-сюда. Многое поменяет первый забитый мяч: забьёт «Спартак» - «Локомотиву» вообще будет нечего терять, забьёт «Локомотив» - «Спартаку» надо будет нестись», - сказал Мостовой, чьи слова приводит «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем кубка России.