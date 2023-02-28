Хлусевич: «По-моему, Игнатов не фолил на Тикнизяне»

В ответном матче четвертьфинала Кубка России московский «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над «Локомотивом» со счетом 4:2. Оборонец московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал спорный эпизод в начале второго тайма, когда после жесткого отбора мяча в исполнении Михаила Игнатова на Наире Тикнизяне «Спартаку» удалось забить второй свой гол. По его словам, фола в этом эпизоде не было.

- Я стоял достаточно далеко, поэтому, честно, не могу точно сказать. Как по мне, со стороны, вроде, ничего не было. Судья увидел так же, - цитирует слова Даниила Хлусевича Sport24.