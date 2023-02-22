«Матч ТВ» признал Дзюбу лучшим игроком дерби «Локомотива» и «Спартака»

Российский телеканал «Матч-ТВ» признал Артёма Дзюбу лучшим игроком прошедшего сегодня вечером кубкового дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Сообщается, что форвард «Локо» набрал 42% голосов.

Напомним, в минувшей встрече минимальную победу домой увезли «красно-белые», быстрый гол своей команды забил Данил Пруцев.

Артём Дзюба пополнил «Локомотив» две недели назад вместе с другим бывшим зенитовцем Игорем Смольниковым. Ранее форвард более трёх месяцев искал себе новый клуб после расставания с турецким «Адана Демирспор».

Контракт Дзюбы с «Локо» действует до конца текущего сезона.