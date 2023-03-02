Лапочкин – о пенальти в матче «Спартак» - «Локомотив»: «ЭСК приняла единственно верное решение»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин выразил согласие с решением ЭСК РФС по поводу пенальти в концовке матча «Спартак» - «Локомотив» (4:2).

Специалист назвал данный эпизод «простым» и заявил, что какого-либо альтернативного мнения, кроме как посчитать назначение одиннадцатиметрового удара верным, здесь быть не может.

«Рука не была в опоре у защитника. И она увеличила объём тела, стелилась по земле», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Эксперт сказал о том, что главный арбитр той встречи находился в очень хорошем положении, имея возможность наблюдать происходящее и вследствие этого мгновенно назначить пенальти.

«И поэтому ЭСК приняла единственно верное решение», - добавил Лапочкин.