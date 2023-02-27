Колыванов — о Дзюбе в сборной: «Давайте серьёзные вопросы задавать»

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего о намерении приглашать в команду игроков до 30 лет, из-за чего нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу он вызывать пока не планирует.

Колыванов согласил с тем, что пока сборная России отстранена от международных турниров, смысла приглашать возрастных игроков нет никакого.

«Дзюбе сначала надо заиграть в «Локомотиве». Сколько он уже без футбола? Полгода, больше? Давайте серьёзные вопросы задавать. Его возвращение в сборную маловероятно», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Текущий сезон 34-летний Дзюба начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года. 8 февраля опытный нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.