Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гранат: У «Спартака» больше шансов на проход, чем у «Локомотива»

26 Февраля 2023 • 16:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 1.90 X 3.45 2 4.30
27.02 20:00

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» - «Локомотив».

«Хочется более яркой игры, хотя и первый матч получился хорошим. Как и всем болельщикам, хотелось бы побольше голов и голевых моментов, все-таки два гранда играют», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Спартака» больше шансов на проход, ведь ответный матч они проведут на своем поле, и победа в первой игре положительно влияет на команду.

Гранат добавил, что «Локомотиву» нечего терять, поэтому встреча может получиться яркой, нападающий Артём Дзюба может забить в этой игре.

Дерби «Спартак» - «Локомотив» состоится завтра, 27 февраля. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Артём Дзюба Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
0
3.60 3.40 2.14
Видео
Окончен
Уфа Уфа
Ахмат Ахмат
1
2
7.60 4.60 1.44
Видео
27.02.23 в 14:30
Звезда Санкт-Петербург Звезда Санкт-Петербург
Пари НН Пари НН
7.60 4.80 1.43
Видео
27.02.23 в 17:00
Урал Урал
Ростов Ростов
2.55 3.15 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
17:22 · Кубок России
Гайич считает, что ЦСКА может выиграть Фонбет Кубок России
17:15 · Кубок России
Литвинов высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»
17:08 · Кубок России
Динияр Билялетдинов не видит фаворита в дерби «Спартак» - «Локомотив»
16:53 · Кубок России
Тренер «Уфы» Халимбеков пожаловался на ветер
16:48 · Кубок России
Агент Вендела: «Он отреагировал на эту ситуацию с безмятежностью»
16:47 · Кубок России
Ташуев: «Думаю, победили заслуженно»
16:47 · Кубок России
Генеральный директор «Акрона»: «Неспроста показали такую уверенную игру»
16:41 · Кубок России
Лебеденко прокомментировал вылет «Торпедо» из Фонбет Кубка России
16:29 · Кубок России
Гол Агаларова помог «Ахмату» выбить «Уфу» из Кубка
16:26 · Кубок России
Шавло: У «Спартака» есть небольшое преимущество в дерби с «Локомотивом»
16:21 · Кубок России
​Агаларов не праздновал гол «Уфе»
16:17 · Кубок России
Гранат: У «Спартака» больше шансов на проход, чем у «Локомотива»
15:44 · Кубок России
В «Акроне» заявили, что были бы рады сыграть со «Спартаком»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Максименко: «Никто меня кубковым вратарём не объявлял, но время рассудило именно так»
14:56 · Кубок России
Нигматуллин поделился прогнозом на ответную встречу «Спартака» и «Локомотива» в Фонбет Кубке России
Все новости