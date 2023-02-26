Гранат: У «Спартака» больше шансов на проход, чем у «Локомотива»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» - «Локомотив».

«Хочется более яркой игры, хотя и первый матч получился хорошим. Как и всем болельщикам, хотелось бы побольше голов и голевых моментов, все-таки два гранда играют», — приводит слова Граната «Чемпионат».

По мнению эксперта, у «Спартака» больше шансов на проход, ведь ответный матч они проведут на своем поле, и победа в первой игре положительно влияет на команду.

Гранат добавил, что «Локомотиву» нечего терять, поэтому встреча может получиться яркой, нападающий Артём Дзюба может забить в этой игре.

Дерби «Спартак» - «Локомотив» состоится завтра, 27 февраля. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.