Лапочкин объяснил незасчитанный гол «Локомотива»

Российский рефери Сергей Лапочкин объяснил решение Владислава Безбородова отменить гол «Локомотива» в ворота «Спартака» в минувшей кубковой встрече. Матч, напомним, так и завершился минимальной победой «красно-белых».

«Гол отменён абсолютно верно, так как Камано находился за линией офсайда и мешал играть защитнику, который не сумел помешать пробить Макгееву», - цитирует Лапочкина «Матч ТВ».

Ранее наставник «Локо» Михаил Галактионов и некоторые эксперты заявили, что не понимают, почему арбитр отменил гол Станислава Магкеева.

Ответная встреча «красно-белых» против «железнодорожников» запланирована на 27 февраля.