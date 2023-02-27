Конов: «Судейский корпус испортил игру»

Российский журналист и комментатор Василий Конов снова высказался по поводу скандального судейства в кубковом дерби «Спартака» и «Локомотива».

«Судейский корпус игру испортил, на мой взгляд. Безотносительно клубных пристрастий. Арбитр не может и не должен быть центральной фигурой встречи. А тут все разговоры будут только вокруг арбитра Иванова», - написал Конов в своём Telegram-канале.

Встреча на «Открытие Арене» подошла к концу, на табло – уверенная победа «Спартака», 4:2. Однако много критики вызвал второй гол «красно-белых», который засчитал арбитр Сергей Иванов. По мнению другого известного российского судьи Игоря Федотова гол Роман Зобнин забил после чистейшего нарушения правил в исполнении его одноклубника Михаила Игнатова.

Действия главного судьи матча раскритиковали и журналист Иван Карпов, и рэпер L'ONE.