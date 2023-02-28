«Локомотив» направил жалобу в ЭСК по матчу со «Спартаком»

«Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с жалобой на судейство в кубковом матче против «Спартака». В московском клубе хотят услышать мнения экспертов по трём эпизодам:

- момент с неназначенным пенальти по итогам единоборства Миранчука и Хлусевича и неудаление последнего за второе предупреждение;

- гол на 56-й минуте, перед которым, как считают в стане «железнодорожников», «красно-белые» нарушали правила;

- назначенный пенальти за игру рукой Конти.

О намерении «Локомотива» обратиться в ЭСК РФС «Евро-Футболу» стало известно сразу после завершения матча.

Напомним, что «Локомотив» проиграл в гостях у «Спартака» со счётом 2:4.