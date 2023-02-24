Назначен судья на ответный матч «Спартака» и «Локомотива»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на ответные матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России. Московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» обслужит бригада Сергея Иванова. Помогать главному рефери у мониторов будут Василий Казанцев (ВАР), Дмитрий Мосякин и Роман Сафьян (оба – АВАР).

Напомним, что в первом матче «Спартак» обыграл «Локомотив» на выезде со счётом 1:0.

Приведём информацию и о судейских назначениях на остальные матчи:

«Урал» - «Ростов»: Владислав Безбородов (в поле), Виталий Мешков (ВАР), Константин Шаламберидзе (АВАР).

«Краснодар» - ЦСКА: Сергей Карасёв (в поле), Алексей Сухой (ВАР), Николай Богач (АВАР).

«Динамо» - «Крылья Советов»: Павел Кукуян (в поле), Кирилл Левников (ВАР), Андрей Веретёшкин, Андрей Фисенко (оба – АВАР).