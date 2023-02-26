Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выразил уверенность, что по сумме двух матчей «Локомотив» не сможет пройти «красно-белых».

- Счет в противостоянии скользкий. Стоит ли ожидать сюрпризов в этой паре?

- Сенсаций не будет. «Спартак» выиграет с более крупным счетом, чем в первом матче. Погодные условия сейчас нормализовываются, холода не будет, поле будет в хорошем состоянии.

- Артём Дзюба после первого матча пообещал партнерам забить в ответной игре. Ждете от него голов?

- Он и должен давать такие обещания, потому что у него контракт рассчитан на полгода, и ему надо как-то закрепиться в этой команде. Его взяли для того, чтобы «Локомотив» не вылетел из РПЛ, поэтому он будет говорить все, что угодно. А в том, что «Спартак» выиграет более уверенно, чем в первом матче, я не сомневаюсь. По игре команда сильнее.

- Ну а Дзюба забьет? У него было два момента в первом матче, но он их не реализовал.

- Он забьет, если добежит до штрафной. и ему там дадут мяч. А сам добежать до штрафной с мячом он не сможет, потому что слишком медленный. Может быть, со стандарта или углового он где-то что-то запихнет. Это его манера игры.

- Первый матч он отыграл полностью – хватило кондиций. В ответном матче тоже выйдет на 90 минут?

- Думаю, что он будет в нормальных кондициях. У «Локомотива» нет комбинационной игры, поэтому «железнодорожникам» проще играть на Дзюбу, как на мощного столба, и подыгрывать ему. Для них это очень простая игра. Но гостям надо побеждать, а для атакующих действий этого мало. Так что шансов на победу у «железнодорожников» не много.

- От «Спартака» ждете примерно той же схемы игры и тех же исполнителей в составе или возможны изменения?

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- Думаю, что тот молодежный состав, который очень хорошо играл в первом тайме, примерно и останется. Если только Промесом усилится, при условии, что за пять дней легионер подтянул форму. Такой игрок в атаке точно не помешает. Но больших изменений я не жду, потому что игра команды в первом тайме всех устроила.

- Игра «Спартака» в первом матче вам понравилась?

- Мне очень понравился первый тайм, а во втором - началась борьба, и погодные условия были неважные. Они помешали играть в футбол. Поле стало плохого качества.

- Но все это не помешало «Локомотиву» во втором тайме улучшить игру.

- У них упрощенная игра на Дзюбу. Коротких пасов мало. В основном идут длинные передачи, часто во фланг, и потом идет борьба. А по такой погоде это самый лучший вариант.

- Какая команда была лучше готова функционально в первом матче?

- Первый тайм был полностью за «Спартаком», а во втором пошли замены, да и счет уже был открыт, поэтому игра получилась равной. Было много борьбы, а футбола мало. Но в целом, «Спартак» сильнее. Если завтра будет хорошее качество поля, то «красно-белые» будут полностью владеть инициативой. «Локомотив» будет упираться, играть вторым номером и искать шансы на стандартах и переходах.

- То есть, даже крупный счет не исключаете?

- Абсолютно. Думаю, что мяча три «Спартак» забьет.

Елена Григорьевская