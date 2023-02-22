Рахимов: «Дзюба долго не играл, вот и тонуса у него нет»

Известный тренер Рашид Рахимов прокомментировал сегодняшний дебют Артёма Дзюбы в официальном матче за московский «Локомотив». Он пришёлся на принципиальный для форварда матч против «Спартака» в Кубке России (0:1). Напомним, Дзюба является воспитанником академии «красно-белых».

«Дзюба показал как умеет сохранять мяч, подстраиваться, а также великолепно играть головой. Долго не играл, вот и тонуса нет, но главное – у него есть опыт. Поэтому ему надо ещё поработать над своей формой», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Дзюба стал игроком «Локо» лишь две недели назад, подписав контракт до конца сезона. До этого россиянин искал себе новую команду свыше трёх месяцев.