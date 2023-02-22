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Кубок России

Рахимов: «Дзюба долго не играл, вот и тонуса у него нет»

22 Февраля 2023 • 22:41 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
27.02 20:00

Известный тренер Рашид Рахимов прокомментировал сегодняшний дебют Артёма Дзюбы в официальном матче за московский «Локомотив». Он пришёлся на принципиальный для форварда матч против «Спартака» в Кубке России (0:1). Напомним, Дзюба является воспитанником академии «красно-белых».

«Дзюба показал как умеет сохранять мяч, подстраиваться, а также великолепно играть головой. Долго не играл, вот и тонуса нет, но главное – у него есть опыт. Поэтому ему надо ещё поработать над своей формой», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Дзюба стал игроком «Локо» лишь две недели назад, подписав контракт до конца сезона. До этого россиянин искал себе новую команду свыше трёх месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Рашид Рахимов Артём Дзюба
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СПАРТАК МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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