Нигматуллин поделился прогнозом на ответную встречу «Спартака» и «Локомотива» в Фонбет Кубке России

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин поделился мнение относительно второго матча 1/4 финала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Для «Спартака» сейчас каждый матч — кубковый и в каждом матче нужно побеждать. Прежде всего, «Спартак» является фаворитом, потому что победил в первом матче и играет дома. У «Локомотива» лёгких игр не ожидается в этом сезоне», — рассказал экс-вратарь в интервью «Чемпионату». По его мнению, «железнодорожникам» необходимо преодолевать трудности и стремиться к дерзкому футболу. Только таким способом, как считает эксперт, «Локо» сможет исправить ситуацию в текущем сезоне.

Напомним, что в первом матче подопечные Михаила Галактионова уступили с минимальным счётом в родных стенах. Ответная встреча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится на «Открытие Банк Арене» в понедельник, 27 февраля.