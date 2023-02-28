Гаджиев оценил шансы «Локомотива» остаться в РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев, ранее работавший в «Анжи» и «Крыльях Советов», высказался касательно ответного поединка между «Спартаком» и «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России. «Красно-белые» на своем поле отпраздновали победу с счетом 4:2.

«Уверенная победа «Спартака». У «Локомотива» остаются проблемы. «Железнодорожникам» предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в РПЛ», - передает слова тренера Vprognoze.ru.

«Спартак» одолел «Локомотив» по сумме двух матчей и шагнул в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Несмотря на неудачу в противостоянии с «красно-белыми», «железнодорожники» не вылетели из турнира. Команда продолжит борьбу в Пути регионов.