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Кубок России

Гладилин – о матче «Спартак» - «Локомотив»: «Если бы вратарь пять раз выскакивал за линию, Промес пять раз бы перебивал» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 15:05 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу арбитра в матче 1/4 финала Кубка России, в котором «красно-белые» победили «Локомотив» (4:2).

В конце встречи полузащитник «Спартака» Квинси Промес не смог реализовать пенальти в ворота «Локомотива». Вратарь Илья Лантратов отразил 11-метровый. Спустя две минуты арбитр поставил ещё один пенальти, и снова Лантратов отбил, но арбитр увидел нарушение правил со стороны голкипера. До момента удара вратарь покинул линию ворот. С третей попытки Промесу всё же удалось распечатать ворота «железнодорожников».

«Нарушение было, вратарь выскочил раньше времени, и тут винить он должен сам себя. Хорошо сыграл, но с нарушением правил. Перебивалось всё верно, по телевидению было прекрасно видно. Если на трибунах и на поле это непонятно, а по ТВ всё понятно: вратарь выскакивает за линию и сокращает угол. Всё правильно, поэтому перебивался пенальти. Если бы Лантратов пять раз выскакивал, то пять раз Промес бы перебивал», — сказал Гладилин.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Кубок России Валерий Гладилин Илья Лантратов Квинси Промес
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