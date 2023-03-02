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Кубок России

Бышовец — о решении ЭСК РФС: «Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе»

02 Марта 2023 • 18:46 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением по поводу решения экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала ошибку арбитра Сергея Иванова засчитать гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который отличился на 56-й минуте встречи против «Локомотива» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

К слову, специалист отметил, что атакующая игра «красно-белых» в любом случае выглядела лучше, чем у «железнодорожников».

«Окончательный результат, конечно, вносит определенные коррективы, но «Спартак» доминировал в конце матча. Психологически сложно, когда двойные стандарты судей носят ошибочный характер. В команде, которая несколько уступает сопернику, в такие моменты появляется упадническое настроение. Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе», — считает Бышовец, речь которого передаёт Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» вышел победителем из двухматчевого противостояния с «Локомотивом», сначала обыграв соперника со счётом 1:0 в первой встрече, а через несколько дней подкрепив успех со счётом 4:2 в ответной игре.

Коллектив Гильермо Абаскаля прошёл в полуфинал Фонбет Кубка России, где сыграет против «Урала».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Анатолий Бышовец Сергей Иванов Роман Зобнин Гильермо Абаскаль ЭСК РФС
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