Бышовец — о решении ЭСК РФС: «Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе»

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением по поводу решения экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала ошибку арбитра Сергея Иванова засчитать гол полузащитника московского «Спартака» Романа Зобнина, который отличился на 56-й минуте встречи против «Локомотива» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России.

К слову, специалист отметил, что атакующая игра «красно-белых» в любом случае выглядела лучше, чем у «железнодорожников».

«Окончательный результат, конечно, вносит определенные коррективы, но «Спартак» доминировал в конце матча. Психологически сложно, когда двойные стандарты судей носят ошибочный характер. В команде, которая несколько уступает сопернику, в такие моменты появляется упадническое настроение. Не думаю, что для «Локомотива» всё могло бы сложиться иначе», — считает Бышовец, речь которого передаёт Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» вышел победителем из двухматчевого противостояния с «Локомотивом», сначала обыграв соперника со счётом 1:0 в первой встрече, а через несколько дней подкрепив успех со счётом 4:2 в ответной игре.

Коллектив Гильермо Абаскаля прошёл в полуфинал Фонбет Кубка России, где сыграет против «Урала».