Кечинов: «Спартак» - фаворит»

В понедельник пройдет ответный матч четвертьфинала Фонбет Кубка России, в котором сойдутся «Спартак» и «Локомотив». В первом матче красно-белые выиграли с минимальным преимуществом благодаря голу Пруцева, и Валерий Кечинов, бывший футболист московского «Спартака», считает, что красно-белые будут фаворитами и в ответном матче.

- «Спартак» — фаворит в завтрашнем дерби. «Спартаку» завтра будет очень тяжело, но они сильнее и должны проходить в следующую стадию, - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» является действующим обладателем трофея, выиграв его в прошлом году.