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Кубок России

Эштреков: «Завтра мы увидим от «Спартака» и «Локомотива» более комбинационную игру и больше голевых моментов, чем в первом матче» эксклюзив

26 Февраля 2023 • 12:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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27.02 20:00

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об ответном матче Кубка России «Спартак» - «Локомотив».

- Насколько большие шансы, что «Локомотив» сможет перевернуть ход противостояния и отыграться?

- Счет первого матча позволяет это сделать. Все будет в руках «железнодорожников». Нужно только воспользоваться своими моментами. Уверен, настрой у ребят будет хороший, все-таки второй тайм по содержанию получился достойным. Игроки «Локомотива» неплохо выглядели. Это позитивный момент. Уверен, Галактионов проанализировал первый матч и увидел, чего не хватило его команде в первом тайме.

- У Дзюбы в первой встрече было два голевых момента, которые он не реализовал. В ответной игре ждете от него гола?

- От него всегда ждет забитых мячей. Самое главное, чтобы он оправдал все надежды болельщиков.

- Вас удивило, что Дзюба так хорошо готов, что его хватило на всю игру?

- Значит, он не терял время даром, когда был без клуба. Тренировался, готовился, держал себя тонусе. Десять дней с командой – это не так много. Но эта ситуация показала, что Артём – профессионал.

- Что понравилось в игре «Локомотива» в первом матче?

- Первый тайм не понравился. Он не был хорошим для «железнодорожников», в отличие от второй половины встречи. Теперь главное – поймать баланс для того, чтобы добиться успеха. Уверен, ребята приложит все усилия, чтобы получить результат.

- А в игре «Спартака» что понравилось?

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- Команда сейчас выглядит хорошо, что показал предсезонный турнир Зимний кубок РПЛ, который команда выиграла. Так что соперник у «Локомотива» интересный, и я надеюсь на содержательную ответную встречу.

- В стартовом составе Абаскаль выпустил только россиян. Это удивило?

- Нельзя делить команду на легионеров и русских. Есть состав, где-то 25 человек, и есть готовность каждого футболиста к предстоящему матчу. Это знает только тренерский штаб. Не играет роли, какой национальности футболист. Здесь главное - готовность.

- Как вам показалось, какая команда лучше готова функционально?

- И «Локомотив», и «Спартак» выглядели хорошо. По движению, по борьбе, по содержанию мне оба соперника понравились, тем более, если учитывать, что это только первая игра весеннего отрезка.

- Завтра будет не так холодно, как в первом матче, плюс газон на стадионе «Спартака» хороший. Мы увидим больше комбинационной игры и голевых моментов?

- Думаю, да. Поле позволит показать более качественный футбол. Газон играет свою роль в плане убыстрения игры, ее интенсивности.

- Какой ваш прогноз на ответный матч?

- Надеюсь, на положительный результат для «Локомотива».

Елена Григорьевская

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