Тихонов – об ответной игре «Локомотив» - «Спартак»: «Нас ожидает очень интересный матч»

Известный российский футболист Андрей Тихонов высказался по поводу предстоящего ответного поединка между «Локомотивом» и «Спартаком». Первый матч завершился победой «красно-белых» со счётом 1:0.

«Что касается ответного матча, нас ожидает очень интересный матч. 1:0 — ерунда, тем более игра в Москве, все болельщики рядом», - сказал эксперт в эфире «Матч Премьер».

Ответное противостояние московских команд состоится уже в ближайший понедельник. Начало матча, в котором теперь спартаковцы станут хозяевами поля, запланировано на 20:00.

Победитель этой пары выйдет в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.