«Спартак» и «Локомотив» провели пока что самый яркий кубковый матч 2023 года, подарив болельщикам шесть голов, массу нереализованных моментов. Судейская бригада также не отставала и приняла несколько спорных решений. Игра завершилась в итоге со счетом 4:2, а все главные события представлены ниже в обзоре.