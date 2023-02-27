«Спартак» и «Локомотив» провели пока что самый яркий кубковый матч 2023 года, подарив болельщикам шесть голов, массу нереализованных моментов. Судейская бригада также не отставала и приняла несколько спорных решений. Игра завершилась в итоге со счетом 4:2, а все главные события представлены ниже в обзоре.
6 голов, незабитые и непоставленные пенальти - как «Спартак» переиграл «Локомотив» (видео) видео
|Спартак Москва
|Локомотив Москва
окончен
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