Абаскаль: «Игнатова не нужно загонять в какие-то рамки, ему надо дать свободу»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Локомотивом» (4:2).

- Сегодня Игнатов играл и в центре атаки и на фланге справа. Какова его идеальная позиция все-таки?

- Главная черта Михаила Игнатова - то, что ему нужна свобода. Свобода в пространстве, свобода на поле. Когда он чувствует эту свободу, он может проявлять себя и показывать. Это тот игрок, на мой взгляд, которого не нужно загонять в какие-то рамки, ему надо дать свободу. Тогда он может выстреливать.

- Полный матч Куинси и яркая концовка, несмотря на пропущенные сборы. Можно говорить, что он снова в порядке?

- Да, по Куинси Промесу я уже и до этого говорил, что нагрузка, которую он получил в этот период, была такой же, как и у других ребят. Ему не хватало передач, какого-то взаимопонимания и конкретно футбола. Сегодня он всё получил, а так он находится в отличной форме. Рад, что он хочет помочь команде, ребятам, клубу и всем нам.