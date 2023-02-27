Московский «Локомотив» планирует обратиться в ЭСК РФС (Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза) по трём спорным моментам, возникшим в матче со «Спартаком» в рамках четвертьфинала Кубка России. Об этом сообщает источник сетевого издания Евро-Футбол.Ру. Напомним, что матч между соперниками завершился уверенной победой «красно-белых» - 4:2.

Больше всего внимание экспертов, журналистов и арбитров привлёк эпизод на 56-й минуте матча, когда игрок «Спартака» Михаил Игнатов боролся за мяч с игроком «Локо» Наиром Тикнизяном.

Также споры вызывает момент в концовке первого тайма, когда Антон Миранчук упал в штрафной «красно-белых» после контакта с игроком соперника.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ранее также заявил о планах обратиться в ЭСК после сегодняшней встречи.