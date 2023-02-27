Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Фонбет Кубок России второй год подряд»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского клуба Леонида Федуна, оценил шансы «красно-белых» выиграть Фонбет Кубок России в этом году. Напомним, что «Спартак» является действующим победителем турнира.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд, команда способна на это. Верю, что команда напрямую выйдет в полуфинал», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Сегодня, 27 февраля, «красно-белые» проведут ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Локомотива». Начало — в 20:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча, проходившая на «РЖД Арене», завершилась победой «Спартака» со счётом 1:0.