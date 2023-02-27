Федун: «Быть зрителем приятнее»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий журналистам после матча с «Локомотивом» (4:2).
- Не знаю, какие ваши ощущения, но мне игра понравилась. Такие приятные эмоции, причем игроки не страдали, а бились на поле.
- Дзюба как вам?
- Не комментирую.
- Претензии «Локомотива» по судейству понимаете?
- Иди спрашивай у «Локомотива».
- Вы по «Спартаку» соскучились?
- Я с ним не расстаюсь.
- Но вы сейчас на дистанции.
- Скажу так, что быть зрителем приятнее.
- Вы вернетесь когда-то в русский футбол?
- Я ушел? Я здесь.
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