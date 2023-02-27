Федун: «Быть зрителем приятнее»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун дал комментарий журналистам после матча с «Локомотивом» (4:2).

- Не знаю, какие ваши ощущения, но мне игра понравилась. Такие приятные эмоции, причем игроки не страдали, а бились на поле.

- Дзюба как вам?

- Не комментирую.

- Претензии «Локомотива» по судейству понимаете?

- Иди спрашивай у «Локомотива».

- Вы по «Спартаку» соскучились?

- Я с ним не расстаюсь.

- Но вы сейчас на дистанции.

- Скажу так, что быть зрителем приятнее.

Реклама

- Вы вернетесь когда-то в русский футбол?

- Я ушел? Я здесь.