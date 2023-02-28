Хлусевич подвёл итоги матча «Спартак» - «Локомотив»

В ответном матче четвертьфинала Кубка России московский «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над «Локомотивом» со счетом 4:2. После окончания встречи защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от дерби.

«Это прекрасное чувство, когда играешь на своем стадионе, спустя долгое время. Всё-таки был большой перерыв. Главное, что выиграли и прошли дальше», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

«Спартак» прошел «Локомотив» по сумме двух матчей (5:2) и пробился в полуфинал Пути РПЛ. В свою очередь «Локомотив» продолжит борьбу за кубок в Пути регионов.