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Кубок России

Хлусевич подвёл итоги матча «Спартак» - «Локомотив»

28 Февраля 2023 • 10:09 Комментировать
Спартак Москва
4:2
Локомотив Москва
окончен

В ответном матче четвертьфинала Кубка России московский «Спартак» отпраздновал домашнюю победу над «Локомотивом» со счетом 4:2. После окончания встречи защитник «красно-белых» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от дерби.

«Это прекрасное чувство, когда играешь на своем стадионе, спустя долгое время. Всё-таки был большой перерыв. Главное, что выиграли и прошли дальше», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

«Спартак» прошел «Локомотив» по сумме двух матчей (5:2) и пробился в полуфинал Пути РПЛ. В свою очередь «Локомотив» продолжит борьбу за кубок в Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Даниил Хлусевич
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