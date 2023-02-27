Первый кубковый матч «Спартака» и «Локомотива» был с налётом скандальности, так как судьи не засчитали гол «железнодорожников» из-за пассивного офсайда. О работе арбитров будут долго говорить и после ответного поединка. В середине второго тайма Роман Зобнин вывел «красно-белых» вперед, после передачи Михаила Игнатова, который за секунду до этого некорректно боролся с защитником. В итоге было принято засчитать гол.
Был ли фол - судите сами.
ЭСК постановила, что судья ИВАНОВ ОШИБОЧНО не удалил с поля защитника хозяев Кирилла Гоцука.
«В конце первого тайма матча «Нижний Новгород» - «Спартак» бандеровец Кирилл Гоцук грубо сфолил на защитнике москвичей Айртоне, наступив ему ногой на голеностоп. Главный арбитр матча Сергей Иванов не стал наказывать Гоцука за этот инцидент и дал свисток на перерыв. Спартаковец получил удар шипами в область голеностопа. Он не смог выйти на поле во втором тайме.»
«СПАРТАК» — «ЗЕНИТ» — 1:1
«Дзюба зашёл в штрафную раньше пробития 11-метрового — формально надо было перебить. Почему-то ИВАНОВ в промолчал.»
В 2016 году ИВАНОВ не увидел удаления Кришито в скандальном матче с «Зенитом».
В 2020 году ИВАНО «ошибочно» удалил Понсе в дерби с ЦСКА.
В 2020 году ИВАНОВ проигнорировал сразу два пенальти на Соболеве в полуфинале Кубка с «Зенитом».» СЭ 19.03.2022
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