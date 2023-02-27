Первый кубковый матч «Спартака» и «Локомотива» был с налётом скандальности, так как судьи не засчитали гол «железнодорожников» из-за пассивного офсайда. О работе арбитров будут долго говорить и после ответного поединка. В середине второго тайма Роман Зобнин вывел «красно-белых» вперед, после передачи Михаила Игнатова, который за секунду до этого некорректно боролся с защитником. В итоге было принято засчитать гол.

Был ли фол - судите сами.